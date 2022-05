Campeão alemão antecipado, Bayern perde por 3 a 1 para Mainz 05

O campeão alemão Bayern de Munique sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Mainz 05 neste sábado (30), após uma apresentação inofensiva, apenas uma semana depois de assegurar o décimo título seguido no campeonato alemão.

O Mainz superou a equipe visitante no jogo inteiro, e atingiu a trave duas vezes nos primeiros 11 minutos.

Os donos da casa poderiam até ter goleado, já que o Bayern não estava apto a jogar para valer, após vencer a única taça da temporada na semana passada.

O técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, prometeu “seriedade máxima” antes do jogo, mas viu seus jogadores sem brilho ou senso de urgência após um início forte do Mainz.

“Não foi algo que gostei. O Mainz fez bem. Teve muitas chances e mereceu ganhar. Teve muita energia, e nós não”, disse Nagelsmann a jornalistas.

Fonte: Agência Brasil/Foto: KAI