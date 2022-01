Campeão da Série C e com acessos na carreira, atacante é apresentado pelo Remo: ‘Espero corresponder à altura’

Integrado ao elenco do Remo em Parauapebas, onde está sendo realizada a pré-temporada, o atacante Bruno Alves foi apresentado nesta quinta-feira (13). Logo no primeiro momento da coletiva, ele relembrou um título importante da carreira: a conquista da Série C de 2014, que foi em cima justamente do Paysandu. Segundo Bruno, o título foi um divisor de águas para a carreira.

“Comecei no Barueri de São Paulo. Joguei a Copa São Paulo e depois fui para o Real Noroeste, do Espírito Santo. Também tive uma boa passagem pelo Macaé, onde consegui o título brasileiro em cima do Paysandu. A partir daí fui me firmando em outros clubes, como o Náutico, Red Bull, joguei também na Turquia. Passei pelo Cuiabá, onde consegui o acesso, Juventude, entre outros. Estou muito feliz em vestir a camisa do Remo e espero corresponder à altura”, afirmou o atacante de 29 anos, que em 2021 disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Brusque-SC.

Há pouco tempo no Pará, o jogador garantiu que a adaptação ao clima da região não será um problema. Bruno é natural de Seabra (BA).

“Adaptação não será prejudicada. Até porque sou do nordeste, lá é quente e em uma semana o pulmão acostuma e vamos embora”, garantiu.

No domingo (15), O Remo realiza o primeiro amistoso. O jogo-treino será contra a seleção de Canaã dos Carajás, no estádio municipal Benezão, a partir das 17 horas. Bruno Alves avaliou a importância do confronto.

“Amistoso em pré-temporada é para ganhar ritmo e conhecer o grupo e as características. O resultado não convém, mas é sempre bom vencer, porque não queremos perder. Será um amistoso para se tirar proveito e vai dar tudo certo”, avaliou.

Agenda

A estreia do Remo no Parazão 2022 será no dia 27 de janeiro (quinta-feira), às 20 horas, no Baenão, contra o Amazônia Independente.

