Campeão de A Fazenda anuncia candidatura a deputado federal

Rico Melquiades, campeão da 13ª edição do reality show A Fazenda, anunciou neste domingo (5) que irá concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições deste ano. Em vídeo nas redes sociais, o humorista aparece colando um adesivo político no vidro de seu carro que contém o slogan “Rico da Fazenda: rouba, mas faz”.

– O segredo acabou: o seu próximo deputado federal sou eu! Se vocês acham que calada eu vou ficar, se enganaram. Vou descobrir como esse povo fica rico em 15 dias e vou expor as cobras caninanas do senado federal – iniciou Rico na legenda do vídeo.

O vencedor do programa da Record TV ainda fez um trocadilho com seu nome, prometendo não roubar, pois já é “Rico”. Ao fim da frase, contudo, ele acrescentou uma mão com os dedos cruzados.

– Nem precisa ter medo, Rico eu já sou, então prometo não roubar. 🤞🏼 Se corrupção te aborrece, é Rico e não se estresse. Se corrupção te faz mal, é Rico Chupa P** – completou.

No vídeo do anúncio, o comediante ainda aparece soltando confetes dourados para comemorar a revelação.

