Campeão de MMA critica premiê por fala sobre refém do Hamas

Neste domingo (26), o campeão de MMA, Conor McGregor, usou as redes sociais para se manifestar contra um comentário do premiê da Irlanda, Leo Varadkar, a respeito de uma menina libertada, no sábado (25), pelos terroristas do Hamas. McGregor expressou revolta após o premiê afirmar que a garota foi “encontrada” depois de ter sido “perdida”. As informações são do site O Antagonista.

O lutador chamou Varadkar de “desgraça”. Em sua crítica, ele citou ainda o ataque contra crianças que aconteceu, na semana passada, na Irlanda.

– Ela foi sequestrada por uma organização terrorista maligna. O que há com você, seu governo e sua mídia chapa-branca a soldo [que ficam] constantemente minimizando atos horríveis que acontecem com crianças? Você é uma desgraça. No dia seguinte ao esfaqueamento de crianças na Irlanda, NENHUM JORNAL TINHA ISSO NA CAPA. Nós não esqueceremos – escreveu Conor.

A menina citada pelo premiê é Emily Hand. A garota irlandesa-israelita tem 9 anos e faz parte do grupo de 17 reféns liberados neste sábado como parte do acordo de cessar-fogo temporário. A criança havia sido listada como uma das vítimas do ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro, segundo informações do G1.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT