Campeão do BBB espanca dono de bar em Goiânia

Câmeras de seguranças gravaram o momento em que o ex-BBB e vencedor da terceira edição do reality show, André Augusto Ferreira Fontes, o Dhomini, profere socos e chutes contra dono de bar e advogado da vítima, em Goiânia, nesta terça-feira (13). As agressões teriam acontecido após um mal entendido em um acordo entre o estabelecimento e o ex-participante do programa.

O Estadão entrou em contato com o advogado da vítima, Artur Camapum, que afirmou que o ex-BBB possuía um contrato de permuta com o estabelecimento. A sociedade era formada por Ailton Gomes Maranhão, dono do bar, e pelo sócio Leonardo Scaff, que administrava financeiramente o local. Segundo o advogado, a sociedade foi desfeita em maio deste ano e as partes não entraram em um acordo.

O advogado pontuou que Leonardo e Dhomini foram até o bar na manhã desta terça (13), e começaram a retirar os equipamentos e eletrodomésticos do local, como o freezer, geladeira e balcão. Ailton teria ligado para Camapum se deslocar até o bar. O advogado também foi agredido por Dhomini ao gravar os ataques. De acordo com ele, Ailton ficou com hematomas no corpo e ele, com galos na cabeça.

Nas redes sociais, Dhomini alega ter recebido ameaças de Ailton.

– Fomos traídos e roubados – disse.

O ex-participante do programa da TV Globo ainda declarou que agiu por legítima defesa.

– Estava me defendendo contra várias ameaças que eu recebi no ouvido. Ele […] fez isso com o propósito de me tirar a estabilidade e me fazer passar dos limites.

Segundo o ex-BBB, os objetos teriam sido comprados por ele e Leonardo.

– Eu errei, passei dos limites como ser humano, ultrapassei os limites do outro, estou aqui apenas me desculpando – desabafou.

Ex-BBB Dhomini agride dono de bar em Goiânia pic.twitter.com/54GJpOjGxb — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) June 14, 2023

*AE

Fonte: Pleno News/ Fotos: Reprodução/Vídeo redes sociais