Campeão em 2005 pelo Paysandu, técnico nega contato para vaga de Itamar e afirma: ‘Quem sabe um dia’

Alemão foi o técnico do Londrina, que conseguiu o acesso para a Série B

O Paysandu está atrás de um técnico para comandar o time na Série C de 2021. Entre os nomes disponíveis, está o do treinador Alemão, de 46 anos, ex-Londrina e que foi meio-campista do Alviceleste em 2005. Alemão deixou o Londrina às vésperas do jogo contra o Remo pela Série C do Brasileiro de 2020. Ele está disponível no mercado desde então e negou qualquer contato do Paysandu.

“Até agora não tive nenhum contato com o clube. Fiquei sabendo pelas notícias da demissão do Itamar. O Paysandu é um clube que tenho um carinho muito grande. Vivi dois anos em Belém, período em que estive representando o Papão. Quem sabe um dia possa ter a oportunidade como técnico também. Seria um prazer muito grande além de uma projeção enorme para a minha carreira assumir por um clube com uma camisa pesada como essa”, comentou.

Alemão foi campeão paraense pelo Paysandu em 2005, quando o clube conquistou o 41° título. O técnico relembra o confronto com o Remo e destaca um ex-jogador e hoje preparador de goleiros do Paysandu como importante para a conquista.

Alemão foi campeão paraense pelo Paysandu em 2005 (Arquivo Pessoal)

“Tive a oportunidade de conquistar um estadual pelo Paysandu como tantos outros que o clube tem. Empatamos por 0 a 0 e acabamos por vencer nos pênaltis. O goleiro Ronaldo foi o grande nome daquela decisão. Ele já tinha realizado ótimas defesas durante a partida e em todo o campeonato. Digo que tive o privilégio de participar de uma das várias histórias que tem o clube”, comentou.

Em 2005, a decisão foi nos pênaltis. Agora em 2021, o Paysandu precisa vencer a partida de volta contra Tuna, pela final do Parazão, por pelo menos dois gols de diferença para forçar o tiro livre. Alemão dá uma dica para o time bicolor.

“Certamente a dica que posso dar é que os atletas se imponham jogando dentro de casa, devem ter um foco muito grande dentro de campo. Além claro de tomar os cuidados devidos para não tomar gol. Porque aí será bem complicado conseguir o placar que precisam. Acho que os jogadores devem ter um volume grande dentro do jogo e muito intenso. A Tuna Lusa fez uma competição muito boa e tem seus méritos, mas acredito que o Paysandu tem plenas condições de ser campeão”, afirmou.