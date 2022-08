Campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo é assassinado em SP

O campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Pereira do Nascimento Lo, de 32 anos, foi baleado durante uma festa no Clube Sírio, em Indianópolis, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada deste domingo (7). A morte cerebral foi declarada por médicos do Hospital Municipal Saboya, para onde o atleta foi levado.

Ele chegou, pegou uma garrafa de bebida da nossa mesa. O Lo apenas o imobilizou para acalmar. Ele deu quatro ou cinco passos e atirou – disse a testemunha, que pediu para não ser identificada.

Ainda de acordo com a testemunha, após o atleta cair, o atirador o agrediu com mais dois chutes. Leandro foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Saboya, no Jabaquara, também na Zona Sul de São Paulo.

O autor do disparo já foi identificado pela Polícia, mas está foragido.

Campeão mundial de jiu-jítsu oito vezes, Leandro Lo embarcaria para mais um campeonato na próxima semana.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram