Campeonato Brasileiro: com objetivos opostos, Avaí e Botafogo se enfrentam em SC

Avaí e Botafogo se enfrentam na noite desta quinta-feira (6) no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto os donos da casa buscam fugir da zona de rebaixamento (Z4), os visitantes ainda sonham com uma vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem. O embate, a partir das 20h (horário de Brasília).

Faltam apenas nove rodadas para o fim do Brasileirão, Durante o campeonato, catarinenses e cariocas vem mantendo uma certa regularidade. Em junho, o Avaí levou a melhor sobre o Alvinegro carioca: Kevin fez o gol da vitória dos catarinenses no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Leão da Ilha terminou o primeiro turno do campeonato na 16ª posição e agora ocupa a vice-lanterna (19ª).

Do outro lado do campo, o Glorioso, 10º na tabela, mantinha uma invencibilidade de quatro jogos até tropeçar diante do líder Palmeiras, por 3 a 1, na última rodada. Para o jogo desta noite, o técnico português Luís Castro não poderá contar com Del Piage e Hugo, que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Verdão.

Edição: Cláudia Soares Rodrigues

Fonte: Agência Brasil