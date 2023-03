Campeonato de Dominó começa em grande estilo na sede da Tuna Luso Brasileira

O I Campeonato Paraense de Dominó começou em grande, ontem, domingo, 19, pela manhã, na boate da Tuna Luso Brasileira, no Souza, cuja a programação foi destaque festivo de lazer que envolveu a presença de familiares dos jogadores que enalteceram a beleza da organização promovida pela diretoria do Sindiclubes, à frente o presidente Salatiel Campos com assessoramento dos diretores Luiz Felipe Fernandes e André Cunha.

Os resultados da rodada inaugural foram esses: Assubsar 1 x 2 Grande Familia; Assembleia Paraense 0 x 3 Novo Horizonte; Clube do Remo 2 x 1 Equipe 91; Marambaia 1 x 2 Ara e Paysandu 2 x 1 Caixaparah.

A segunda rodada acontecerá no dia 28, tendo como local a sede campestre da Tuna Luso Brasileira, com início previsto para 19 horas, impreterivelmente, conforme, manda o regulamento da competição.

A Coordenação Geral do Campeonato de Dominó programou para o dia 28 a divulgação do melhor uniforme da competição que será agraciado com um troféu oferecido pela própria diretoria do Sindiclubes.

BUSCA AO HEXA

Os jogadores da Grande Familia querem o Hexa-Campeonato Paraense de Dominó após vencerem na estreia a forte equipe da Assubsar pelo placar de 2 a 1. Os atletas inscritos em busca da hegemonia do campeonato são esses: André Cunha, Daniel Cunha, Leopoldo Cunha, Claudio Cunha, Victor Cunha, Wagner Ormanes, Bernardo Hage, Atreu Baena, Eduardo Barros e Antônio Trindade.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar