Campeonato de Regata reúne equipes de canoagens no complexo Ver-o-Rio

Foi realizada na manhã nublada deste domingo, 22, em Belém, a Segunda Regata do Campeonato Estadual de Remo, que terá neste ano uma série de cinco rodadas. Paysandu, Guajará e Tuna lideram o certame.



Desde cedo, as equipes de canoagem, ainda sob densa chuva que caía desde a madrugada, se encontravam no local ultimando os preparativos para a Segunda Regata, que atraiu um bom públicopara o Complexo Ver-o-Rio, um local histórico da capital paraense, onde funcionou o primeiro Hidroaeroporto de pousos e descolagem das aeronaves da Panair do Brasil e Correio Aéreo Nacional.



No local há um monumento que relembra o que a área representou e representa atualmente para a história.

Classificação geral:



Primeiro lugar: Paysandu com 88 pontos

Segundo lugar: Guajará com 30 pontos

Terceiro lugar: Tuna Luso com 15 pontos