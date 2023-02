Campeonato Paraense de Futebol começa com jogo entre Remo e Independente

Seguindo o voto do relator Jorge Ivo Amaral, os magistrados do Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiram pela suspensão parcial de liminar que adiou a abertura do Campeonato Paraense de Futebol Profissional deste ano. Assim, o Parazão 2023 começa nesse fim de semana com a primeira rodada envolvendo o atual campeão paraense, o Clube do Remo e o Independente de Tucuruí. O Paysandu, vice-campeão, que enfrentaria o Bragantino, não jogará ainda, posto que o adversário está suspenso ainda no imbróglio envolvendo o Paragominas. O Bragantino poderá vir a ser rebaixado, a depender do julgamento pelo STJD.

A decisão foi tomada na tarde desta terça-feira, 31. O magistrado Jorge Ivo Amaral disse ter ponderado vários pontos, entre os quais, a necessidade de os árbitros poderem trabalhar; o prejuízo nas competições nacionais; prejuízos para os clubes classificados para o Parazão 2023; e prejuízos para os próprios atletas. Para o relator da matéria, o Tribunal de Justiça Desportiva teve culpa pelo adiamento do campeonato ao não publicar o resultado do julgamento do caso Paragominas antes do recesso de final de ano. Disse esperar que coisas deste tipo não voltem a acontecer.

O voto do relator foi seguido pelos juízes Maurício Fonseca, Luiz Felipe e Paulo Sérgio. Já os juízes José Perdiz, Mauro Marcelo e Sérgio Martinez votaram para o retorno da competição com todos os participantes, inclusive o Bragantino, medida que não obteve a maioria do Pleno.

COMO ESTÁ

O Águia de Marabá tinha ao final do torneio, 19 pontos. Caso o atleta Gustavo (Guga) seja punido, o clube perderá apenas três pontos, não tendo prejuízos na tabela e mantendo suas vagas em competições nacionais. Já o Bragantino, que teve 11 pontos, perderá 12 caso o atleta Hatos seja punido, ficando com menos um ponto na tabela e sendo rebaixado. “Dessa forma, entendo que o torneio deva ser realizado, mas mantendo suspenso os jogos do Bragantino até o julgamento do caso Paragominas”, finalizou Jorge Ivo Amaral.

A Federação Paraense de Futebol – FPF deverá divulgar a qualquer momento a nova tabela de jogos.

Paysandu, Bragantino, Itupiranga e Paragominas ainda não se pronunciaram sobre a decisão do STJD na tarde de hoje. A reportagem segue acompanhando.

