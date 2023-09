Campeonato Paraense de Ginástica Artística ocorre neste final de semana em Belém

O Campeonato Paraense de Ginástica Artística será realizado neste sábado (16), em Belém. Os melhores atletas do Estado disputam a competição e brigam pelo título estadual. O torneio é realizado pela Federação de Ginástica (Fepagin), com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel).

O objetivo é contribuir para o desenvolvimento das crianças e jovens, fortalecer o esporte de rendimento, tanto na participação como na educação. A competição será dividida nas categorias de base até o intermediário, a partir dos 5 anos.

“Estamos contentes com o número de inscritos. Mais de 150 atletas farão parte do campeonato, além da participação de 96 atletas do Centro Norte, que recebe o apoio do Governo do Pará. O evento também é uma oportunidade para a descoberta de novos talentos, além da massificação da ginástica paraense.”, destacou o diretor da Federação Paraense de Ginástica, Maurício Santos.

Os atletas que se destacarem na competição terão a oportunidade de ingressar na pré-equipe, com a possibilidade de participação em campeonatos e eventos da modalidade, sejam nacionais ou internacionais.

“Desde 1999, promovemos os campeonatos de acordo com o calendário de competições que estão ligados à Confederação Brasileira de Ginástica, da Confederação Sul-Americana de Ginástica e da Confederação Internacional de Ginástica. Então, é mais uma oportunidade aos atletas de mostrarem o seu desempenho que realizaram durante os meses de dedicação”, afirma Agenor Paes, presidente da Federação de Ginástica e coordenador-geral do Centro Norte de Ginástica.

O secretário de Esporte e Lazer do Pará, Cássio Andrade, declara a importância do Estado em apoiar e incentivar eventos esportivos.

“Recentemente, nossos ginastas garantiram o bicampeonato em competição nacional, fruto de investimentos e incentivos por meio do Governo do Pará. Nosso papel é, cada vez mais, fomentar o esporte nas mais diversas modalidades, para que novos nomes possam representar o Estado e o Brasil”, disse o titular da pasta.

Evento – A programação começa a partir das 10h, no Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na Av. Centenário, 1052, no bairro do Mangueirão.

Texto: Bruna Cabral – Ascom/Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Seel