Campeonato Paraense de Karate –Taça Paulo Vieira, tem primeira etapa no ginásio da UEPA

A Fkepa – Federação de Karate do Estado do Pará- realiza neste próximo sábado, 22, a primeira etapa do Campeonato Paraense de Karate no ginásio da UEPA, campus 3, na Av. João Paulo II.

A competição, começa às 9h, será nas categorias de cadete ao máster envolvendo caratecas da capital e do interior. Está em disputa o troféu ‘Paulo Vieira’, em vida, foi um dos grandes atletas de arte marcial do estado. Daí a homenagem da federação ao grande carateca.



A expectativa é pela presença de 220 atletas por conta do número de inscrição das associações e clubes. O campeonato está dividido em quatro etapas. A última e decisiva será no mês de dezembro, também no ginásio da UEPA.

O presidente da federação Markus Dias comanda, pessoalmente, toda estrutura em torno do evento. Cerca de quinze pessoas no staff de apoio aos caratecas. (Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação