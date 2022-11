Campeonato Paraense de Karate Tradicional conta com mais de 200 atletas na disputa

É karate raiz: neste sábado, 12, é um dia especial para os karatecas afiliados da Federação de Karate Tradicional do Estado do Pará [FKTEP] por ocasião da realização do XXXII Campeonato Paraense na praça de alimentação do Shopping Bosque Grão-Pará, a partir das 8h, com desfile das equipes com a presença da Banda de Música da Polícia Militar.



Onze academias estão confirmadas com seus respectivos atletas em busca das medalhas de ouro, prata e bronze, além do troféu de campeão para a associação com maior desempenho nos tatames.



Também haverá prêmio em dinheiro para os caratecas vencedores. A federação faz homenagens aos amigos do caratê tradicional.

Serão disputadas lutas de kumite individual e por equipe; kata individual e equipe (masculino e feminino).



O discurso de abertura do campeonato será feito pelo sensei Carlos Marques [Bruce], presidente da Federação de Karate Tradicional.



Veja as equipes participantes:

Academias Machida

Academia Monte Líbano

Academia Master

Academia Neryfit

Academia Askam

Academia Askatra

Academias Projeto Kato

Academias Projeto Payakuan

Academia Tapajós

C.E. Kyoko Oti

Projeto Dojo/Geordano



Imagem: Brás Chucre/Ronabar