Campeonato Rural de Parauapebas é tema de reunião entre Semel e representantes das comunidades rurais

Pensando nas programações do Campeonato Rural de Parauapebas, que acontece há 13 anos como parte das atividades esportivas do município, o planejamento da edição 2021 já começou. O evento está previsto para setembro deste ano, caso jogos e competições sejam liberados pelos órgãos de saúde a partir do segundo semestre. Na última semana, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) começou os diálogos com os líderes dos times e representantes das 32 comunidades da região rural de Parauapebas, em encontro proposto pelo Departamento de Coordenação de Esporte Rural e Indígena.

A gestão aproveitou para apresentar as novas obras e reformas que a Semel tem projetado para essas localidades. Desde o início de 2021, a equipe técnica tem estado frequentemente presente na zona rural, realizando levantamentos que possam servir de base para melhorias. Segundo a equipe de coordenadores, a Prefeitura Municipal de Parauapebas tem a intenção de entregar 15 novos campos de futebol até o final do mandato, além de novas quadras e áreas esportivas e a revitalização dos locais onde já existem.

As obras serão divididas entre zona rural e urbana, o que contribuirá ainda mais com o desempenho das competições municipais. “Hoje, nossa cidade é um berço de atletas. Muitos deles começam aqui na escolinha ou nos campeonatos, e o Campeonato Rural é um deles,” declarou Jorge Guerreiro, secretário adjunto da Semel.

Outra pauta que foi motivo de vários questionamentos foi o Projeto de Lei nº 46/2021, aprovado no fim do mês passado sob indicação do vereador Francisco Eloécio (Republicanos). Ele foi um dos convidados para a reunião, uma vez que tem debatido constantemente sobre o esporte na Câmara Municipal. O projeto aprovado propôs como essencial a prática das atividades físicas nos espaços públicos, como academias e espaços abertos.

“Quando falamos ‘atividade física’, queremos dizer um exemplo de caminhadas e academias. Outra coisa diferente são os eventos esportivos – infelizmente ainda não é indicado a prática, por causa das aglomerações, mas estamos otimistas que no segundo semestre boa parte da população tenha sido vacinada e os jogos recebam um sinal verde para recomeçarem,” esclareceu o vereador.

Alex, que representou a comunidade Carimã, parabenizou a Semel pelos novos projetos. Já Edmilson Melo, conhecido por Piauí, morador da região do Contestado, comentou sobre a logística, visto que, segundo ele, algumas comunidades ficam muito distantes do local dos jogos. O questionamento foi respondido por Abreu Lima, coordenador de Esporte Rural: “Nossa ideia é oferecer um transporte digno para que possam se locomover. Sabemos que tem épocas que o acesso até a área rural é complicado por causa das chuvas, por isso nosso cronograma deve seguir com o planejamento para setembro, se tudo for autorizado”.

Em nome da Vila Conquista, João Batista reforçou a atenção para o suporte com os uniformes dos times. Dinho Marcos, coordenador geral de esportes, esclareceu que a Semel pretende oferecer um kit de uniforme com camisa e shorts para todos os jogadores que participarem – além de troféus, medalhas e premiações em dinheiro.

Dentro das condições de infraestrutura, cinco polos de apoio estão sendo preparados para as competições nos campos de futebol da Vila Sansão, Valentin Serra, Carimã, Três Voltas e Onalício Barros.

Essa foi a primeira reunião proposta. Agora, os interessados precisam elaborar um planejamento interno dos seus times e apresentá-los durante o congresso técnico que ainda não tem data definida. Por meio dele, será exibida parte do regulamento da participação de cada time, cronograma de tabelas, quantitativo de atletas e quantidade de times que poderão participar do Campeonato Rural de Parauapebas.

POR CLEIDI RODRIGUES

Fonte: Blog Zé Dudu