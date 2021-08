Campeonato Social: I Copa da Favela estreia na Região Metropolitana de Belém

A competição começou no último sábado (14) e vai até o final de outubro

Com o intuito de promover a união entre as comunidades dos bairros da Região Metropolitana de Belém, a primeira edição da Copa da Favela começou no último sábado (14). O torneio possui cinco categorias, do sub-10 até o sub-18, com 14 clubes. Os jogos acontecem em Ananindeua.

“Nossa (principal) intenção é tirar os jovens do mundo das drogas, promovendo essa união, essa socialização entre os atletas. E também essa preocupação com a nossa comunidade e o nosso município de Ananindeua, que está fomentando essas atividades esportivas”, afirmou o coordenador do Campeonato, professor Tarcisio Junior.

Competição

Na primeira fase os times (de cada categoria) jogam entre si, com apenas jogo de ida. Os oito melhores colocados se classificam para a próxima fase. Nesta, o primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo o sétimo, o terceiro o sexto e o quarto o quinto. Assim, quatro times avançam para as semifinais e os vencedores da semi disputam a final.

Todos os jogos acontecem no Campo do Japonês, em Ananindeua, aos sábados, com o primeiro jogo às 8h e o último às 11h. O torneio tem previsão para ir até o final de outubro.

Equipes participantes:

Elite do Norte (sub-16 e 18)

Projeto Vila da Barca (sub-16)

HN Futebol (sub-14 e 16)

CDMI (em todas as categorias)

Cruzeirão (sub-14 e 16)

Remo (sub-10 e 12)

Lobinhos (sub-10, 12 e 14)

Craques do Futuro (sub-12 até sub-16)

TJR10 (em todas as categorias)

AAUFRA (sub-10 até sub-16)

Corintians Sistema (sub-14)

Cirro´z (sub-18)

Teorema (sub-14)

RC Sport (sub-14)

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)