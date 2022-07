Na noite deste último sábado (30) de julho, o Campinense recebe o Paysandu no Estádio Amigão, em Campina Grande, pela 17º rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2022. A partida vai começar as 19h, com transmissão ao vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará, e também com a equipe do Titulares do Esporte pela rádio Super Marajoara AM 1130.

O objetivo da equipe Campinense é tentar sair da zona de rebaixamento. Atualmente a equipe está na 19ª posição cm 15 pontos. Um momento complicado para equipe, que além de ter que vencer a rodada de hoje, ainda tem que torcer para que o , Confiança, Ferroviário, Floresta ou Atlético-CE, saia ruim nas rodadas.

Já o seu adversário, o Paysandu, é o vice líder da tabela, com um total de 27 pontos, a vice-liderança é um grande motivo para os bicolores ganhar na casa do adversário, e assim se garantir na classificação para a segunda fase do campeonato, a classificação pode vir também, com a derrota de Botafogo-SP ou São José-RS.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira