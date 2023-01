Campus da Uepa em Bragança abre inscrição para curso de Prática de Banda de Música

Estão abertas as inscrições para o curso livre de Prática de Banda de Música I, voltado para pessoas que tocam instrumentos de sopro, as vagas estão sendo ofertadas pelo campus XXI da Universidade do Estado do Pará (Uepa) em Bragança, nordeste paraense.

Podem participar, pessoas de qualquer idade, as inscrições ficam aberta até o dia 16 de janeiro, de forma gratuita e on-line. Nesse primeiro momento, os interessados serão cadastrados e, posteriormente, divididos em turmas para o ensino da teoria musical e prática no instrumento de domínio dos participantes.

O campus XXI da Uepa, na Região de Integração Rio Caeté, foi criado com a missão de fomentar a cultura paraense no âmbito educacional e artístico, constituindo-se um centro de excelência na formação de professores de Música e no aperfeiçoamento de músicos no nordeste paraense.

As atividades realizadas no campus englobam, além da Licenciatura em Música, ações de extensão, com oficinas de curta duração voltadas para o aperfeiçoamento em diversos instrumentos, coro e banda musical, como o curso livre de Prática de Banda de Música I, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Uepa para a Região Rio Caeté.

Faça sua inscrição aqui.



Foto: Reprodução site.

Jornalista: Marina Moreira