Canaã abre inscrições para cursos oferecidos na 6ª edição da Fenecan

A prefeitura de Canaã está com inscrições abertas para sete cursos que serão oferecidos a empreendedores durante a 6ª edição da Feira de Negócios de Canaã (Fenecan), que começa no próximo dia 4.

Segundo o município, os cursos são: boas práticas na cozinha; Liderança e gestão de conflitos; Como acessar crédito com juros mais baixos; O impacto do Pix nos pequenos negócios; Como um MEI pode registrar um funcionário; Gestão de delivery; e Gestão de impostos.

Os cursos serão realizados entre os dias 5 e 8 e as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas clicando no site da prefeitura (canaadoscarajas.pa.gov.br)

Veja abaixo o cronograma de cursos:

BOAS PRÁTICAS NA COZINHA

05/10 17:00 as 19:00

LIDERANÇA: COMO FAZER A GESTÃO DE EQUIPE E A GESTÃO DE CONFLITOS;

05/10 17:00 as 19:00

COMO ACESSAR CRÉDITO COM JUROS MAIS BARATOS

06/10 17:00 as 19:00

O IMPACTO DO PIX NOS PEQUENOS NEGÓCIOS

06/10 17:00 as 19:00

COMO O MEI PODE REGISTRAR UM FUNCIONÁRIO

07/10 17:00 as 19:00

GESTÃO DO DELIVERY: COMO MELHORAR SEU ATENDIMENTO

07/10 17:00 as 19:00

GESTÃO DE IMPOSTOS: COMO REDUZIR OS IMPOSTOS NA SUA EMPRESA;

08/10 17:00 as 19:00

Fonte: Blog Zé Dudu