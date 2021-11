Canaã amplia horário de vacinação contra covid-19 para aumentar adesão da população

A partir da quarta-feira (3), a vacinação contra o Covid-19 terá horário ampliado até as 20h. O atendimento será específico na Escola Municipal Tancredo Neves, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 20h. A medida busca aumentar a adesão da população e principalmente, ampliar a cobertura vacinal da segunda dose, que no município tem baixa procura.

A estratégia é atender as pessoas com jornada de trabalho em período diurno. As Unidades Básicas de Saúde voltam a vacinar contra a Covid-19 em horário reduzido, das 14h às 18h. Na parte da manhã, as UBS voltam a realizar a vacinação de rotina, das 8h às 12h.

Segundo a prefeitura, 46.120 moradores de Canaã receberam as primeiras doses, mas até o dia 23 de outubro, somente 11.820 voltaram às Unidades Básicas de Saúde para receber a 2ª dose, isso significa que 74% dos moradores não estão protegidos contra a Covid-19.

Para se imunizar contra o Covid-19, ficam disponíveis as vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, destinadas às primeiras, segundas e doses de reforço. Para ser vacinado, o cidadão deve apresentar obrigatoriamente: RG, CPF ou Certidão de Nascimento, Cartão do Sus e, se possível, cartão de vacinação. Todos deverão usar máscaras nos locais de vacinação.

A Escola Municipal Tancredo Neves fica na Rua Teotônio Vilela, 26, no Centro.

Saiba o prazo mínimo para tomar a 2ª dose da vacina:

CoronaVac: o prazo é de 28 dias

Astrazeneca: 8 semanas

Pfizer: 8 semanas

Saiba o prazo mínimo para tomar a 3ª dose da vacina:

Trabalhadores da saúde e idosos: 6 meses (180 dias)

Imunossuprimidos: 28 dias

Fonte: Blog Zé Dudu