Canaã assina convênio com Estado para ofertar cursos aos servidores

Servidores públicos de Canaã dos Carajás poderão participar de cursos de formação e qualificação voltados para a gestão pública. Isso porquê a prefeitura assinou convênio com a Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA).

Com vigência de dois anos, o convênio visa “troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da atividade de capacitação dos servidores públicos”, e já foi publicado no Diário Oficial do Estado.

As atividades e formações serão previamente divulgadas para que os servidores interessados possam se inscrever para participação.

Fonte: Blog Zé Dudu