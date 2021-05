Canaã: Cartão Alimentação movimenta mais de R$ 1 milhão no comércio local em abril

A Prefeitura de Canaã dos Carajás divulgou o valor injetado no comércio local através do Cartão Social Auxílio Alimentação. O total de R$ 1.048.799,21 foi gasto com a compra da cesta básica no mês de abril, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

O benefício destinado a famílias em situação de vulnerabilidade, foi lançado com o valor inicial de R$ 150 por família, mas foi ampliado para R$ 300 por causa da pandemia. O cartão substituiu a cesta básica, que era entregue às famílias na gestão anterior, com objetivo de movimentar o comércio, sobretudo o pequeno empresário.

De acordo com a prefeitura, para receber o benefício é necessário que a família tenha renda máxima de R$ 179 por pessoa, segundo critério do CADÚnico. O cadastro é feito nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) ou por telefone 0800-000-0084.

Por Dayse Gomes

Fonte: Blog Zé Dudu