Canaã desobriga uso de máscaras em locais fechados e até em unidades de saúde

O uso de máscaras de proteção em ambientes fechados passa a ser facultativo em Canaã dos Carajás. A medida foi anunciada pela prefeitura por meio do decreto municipal nº 1293/2022, publicado nesta sexta-feira (29).

De acordo com o decreto, a decisão foi tomada após expressiva redução no número de casos e óbitos pela Covid-19 no Pará. Dados da Secretaria de Saúde do Estado, as mortes diminuíram em 87% entre os meses de janeiro e março de 2022. No mesmo período, o número de casos reduziu em 99%.

O último boletim epidemiológico de Canaã aponta que no período de 18 a 25 de abril, o município não registrou casos de Covid-19. E nos últimos 30 dias, nenhum óbito ocorreu na cidade.

Na contramão

Enquanto outras cidades brasileiras mantêm a obrigatoriedade do uso da máscara nas unidades de saúde, Canaã liberou geral. As pessoas que frequentam as dependências das UBS’s e do Hospital Municipal poderão circular sem máscara facial.

Essa medida contraria o que as organizações de saúde recomendam, que é a manutenção do uso de máscara dentro de hospitais, serviços de saúde e até em farmácias, onde aumentam os riscos da contaminação pelo vírus.

Fonte: Blog Zé Dudu