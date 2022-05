Canaã dos Carajás abre inscrição gratuita do projeto Educação Empreendedora para MEIs

Foram abertas nesta segunda-feira (23), as inscrições para os interessados em participar do projeto Educação Empreendedora, realizado pela Prefeitura de Canaã dos Carajás. Até a próxima quarta-feira (25), o Microempreendedores Individuais (MEI) poderá fazer o pré-cadastro para o preenchimento de 30 vagas gratuitas, sendo 15 para o setor de comércio e 15 para o setor de serviços. As inscrições podem ser feitas no seguinte site: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3zlaMjNgCDcmVQBkp4KE8s8NGCIBGMlCy5cHbBmmXeZb8yw/viewform

O projeto é realizado em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Canaã (Aciacca) e busca qualificar os MEIs do município, com objetivo de reduzir o risco de fracasso dos negócios.

Serão realizados treinamentos por meio de cursos, oficinas e consultorias das empresas atendidas. O projeto aborda temas como Marketing, Finanças, Venda do Pensamento ao Fechamento e autorresponsabilidade. “Você que quer se capacitar e se qualificar, venha participar com a gente desse importante projeto”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Ferreira.

Veja abaixo os critérios para se inscrever:

Ser Microempreendedor Individual

Ter um endereço de e-mail;

Ter disponibilidade para as aulas a noite;

Ter acesso a internet para realização de tarefas relacionadas às atividades do projeto;

Residir em Canaã dos Carajás.

Fonte: Blog Zé Dudu