Canaã dos Carajás compra mais de 80% dos itens da alimentação escolar da agricultura familiar local

Canaã dos Carajás já utiliza na alimentação escolar 80% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a compra de gêneros alimentícios produzidos por agricultores familiares do município. O percentual é mais do que o dobro do que preconiza o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que estabelece a utilização de no mínimo 30% dos recursos enviados pelo FNDE para esse fim.

Vale destacar que a criação do cardápio, elaborado pelo corpo técnico de nutricionista da SEMED para as escolas, é realizada com base na cultura alimentar da região e nos itens cultivados pelos agricultores familiares. São utilizados itens como folhosos, polpa de açaí, mandioca, limão, banana , queijo, entre outros. Compondo assim, um cardápio colorido e garantindo uma alimentação saudável no dia a dia dos alunos nas escolas.

A inserção do filé de peixe na refeição dos alunos é mais uma forma de valorizar a o hábito alimentar da região, garante variedade à alimentação e é uma opção reconhecidamente saudável. Para isso, os profissionais passaram por formação sobre o corte e o trato do filé de peixe, para garantir o manuseio e preparo correto com técnicas para evitar o desperdício.

Para fornecer alimentos à alimentação escolar o agricultor precisa ser detentor da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP), conforme a Lei da Agricultura Familiar nº 11.326 de 24 de julho de 2006. A DAP é um documento de identificação da agricultura familiar e pode ser obtido tanto pelo agricultor ou agricultura familiar (pessoa física) quanto por empreendimentos familiares rurais, como associações, cooperativas, agroindústrias (pessoas jurídicas).

Fonte: Portal Debate/Divulgação