Canaã dos Carajás: Paratleta beneficiado pelo ‘Bolsa Atleta’ é convocado para Seleção Brasileira de Judô

O paratleta canaense Rayfran Mesquita Pontes foi convocado pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais – CBDV para integrar a equipe da seleção brasileira no torneio 2022 IBSA Judo Grand Prix, que acontecerá entre os dias 16 e 26 de abril de 2022, na cidade de Antalya, na Turquia.

O atleta em questão também é um dos beneficiados do Bolsa Atleta, programa de incentivo ao esporte oferecido pela Prefeitura de Canaã dos Carajás por meio da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funcel). As bolsas permitem que os atletas participem de competições a nível regional, estadual, nacional e internacional – gerando mais visibilidade e reconhecimento aos competidores.

As modalidades contempladas no Bolsa Atleta fazem parte dos Programas Olímpicos, Paralímpicos e Não-Olímpicos, desde que os esportes sejam filiados e regulamentados por federações, confederações e ligas desportivas, referentes aos eventos ocorridos em 2022.

No total, estão sendo destinados R$ 350 mil ao programa, divididos entre quatro categorias: 30 bolsas para projetos esportivos anuais em campeonato no âmbito regional, no valor de R$ 500; 35 bolsas para projetos esportivos anuais em campeonatos no âmbito estadual, no valor de R$ 1 mil; 40 bolsas para projetos esportivos anuais em campeonatos no âmbito nacional, no valor de R$ 5 mil; 10 bolsas para projetos esportivos anuais em campeonatos no âmbito internacional, no valor de R$ 10 mil.

Fonte: Portal Debate, com PMCC/Ascom