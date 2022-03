Canaã dos Carajás: Parque Veredas abre para visitação no mês de março￼

A Secretaria de Meio Ambiente de Canaã dos Carajás divulgou as datas disponíveis para visitação ao Parque Veredas no mês de março. Situado na entrada da cidade, a unidade de conservação vai abrir para visitação nos dias 5, 13, 19 e 27. O parque ficará aberto das 8h às 12h e das 14h às 17h. Não é necessário autorização para entrada.

O Parque Veredas fica no fim da Avenida 5 de Outubro, no limite com o bairro Jardim das Palmeiras.

Unidade de Preservação

O Parque Natural Municipal Veredas de Carajás foi instituído no município no ano de 2011. A reserva, que tem 842 hectares, foi criada como compensação ambiental pela implantação do projeto de mineração do Sossego e abriga em seu interior a Barragem do Verde, principal manancial de abastecimento de água do município, além de grande diversidade de vegetação típica da região amazônica e rica fauna, com animais como primatas e felinos já registrados.

As Informações sobre a visitação no Parque Veredas podem ser obtidas pelo telefone (94) 9231-7117.

Fonte: Blog Zé Dudu