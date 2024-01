Com obras que contam a história do cinema feito em nosso país, a mostra “A Cinemateca é Brasileira” estará em Canaã dos Carajás, de 23 a 25 de janeiro, das 19h às 21h, no auditório da Casa da Cultura. A iniciativa recebe o patrocínio do Instituto Cultural Vale.

Exibindo clássicos do início da cinematografia brasileira a sucessos de bilheteria nacional, a mostra itinerante, que já percorreu diversas cidades de Norte a Sul do Brasil, tendo também já passado por Canaã dos Carajás no final de 2023, retorna ao município agora com uma programação reeditada para este início de 2024.

Além da exibição de diversos títulos do acervo da instituição, a programação conta com a exposição homônima que apresenta, através de painéis, uma linha do tempo construída por meio de reproduções. O ciclo de cinema terá a sua culminância em fevereiro, com o encontro de alguns realizadores amazônicos e oficinas, reafirmando que a Cinemateca é brasileira e, também, da Amazônia.

Quer saber mais sobre esta programação, basta entrar em contato ligando ou enviando mensagem para o número (94) 99220-3451. A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás está localizada na Rua Esmeralda, 141, bairro Nova Canaã II.

Confira a programação de filmes:

– 23/01 (terça-feira): “Cidade de Deus”, às 19h

– 24/01 (quarta-feira): “Marte Um”, às 19h

– 25/01 (quinta-feira): “Bacurau”, às 19h

Serviço

O quê? Canaã dos Carajás recebe a mostra itinerante “A Cinemateca é Brasileira”

Quando? De 23 a 25 de janeiro, das 19h às 21h

Onde? Auditório da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, localizada na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II

Quem pode participar? Toda a comunidade

Ficou com dúvida? Pode ligar para o número (94) 99220-3451

Imagens: Divulgação