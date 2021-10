Canaã dos Carajás registra baixa procura por doses de reforço e 2ª dose

A Secretaria de Saúde de Canaã dos Carajás (Semsa) divulgou os números que apontam baixa procura por quem precisa completar o esquema vacinal ou receber a dose de reforço. Segundo o município, tanto a Astrazeneca quanto a Pfizer tiveram baixa adesão por parte do público alvo. As vacinas estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das zonas urbana e rural, das 14h às 18h.

Segundo a Semsa, no total, 10.735 entre doses únicas e segundas doses foram aplicadas no município, cerca de 23% em relação às vacinas da primeira dose. E o cenário piora quando se trata da imunização com a dose de reforço da Pfizer, que registrou apenas 63 pessoas imunizadas.

Público Alvo

A dose de reforço é destinada aos trabalhadores de saúde, idosos que tenham idade a partir de 60 anos e pessoas com imunossupressão (pacientes com o sistema imunológico comprometido).

O intervalo da segunda dose da Pfizer foi reduzido de 12 para 8 semanas, conforme foi recomendado pelo Ministério da Saúde. Os cidadãos devem observar o cartão de vacinação e verificar se já podem concluir a imunização. A vacina está disponível para pessoas a partir de 12 anos de idade.

A vacinação com Astrazeneca segue disponível para cidadãos a partir dos 18 anos de idade. O intervalo entre a primeira e segunda dose é de 12 semanas.

Documentos

Para ser vacinado, o cidadão deve apresentar obrigatoriamente: RG, CPF ou Certidão de Nascimento, Cartão do Sus e, se possível, cartão de vacinação. Todos deverão usar máscaras nos locais de vacinação.

Por Dayse Gomes

Fonte: Blog Zé Dudu