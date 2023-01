Canaã dos Carajás tem registro de terremoto de 3,9 graus na escala Richter

Canaã dos Carajás, município do sudeste do Pará, a 765 quilômetros de Belém, amanheceu ontem com uma certeza: não está fora do mapa e nem fora da órbita da terra. Na noite de domingo, exatamente às 23h34, foi registrado na cidade um terremoto de grau 3,9 graus na escala Richter. O abalo sísmico chegou a ser sentido por muita gente, porque o horário já era de tranquilidade na cidade.

Apesar disso, dificilmente este tipo de movimentação sísmica causa algum dano, segundo dados do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo – USP, que informa que terremmotos de pequenas proporções podem ocorrer em qualquer parte do Brasil e que eles são mais comuns do que se possa imaginar. O abalo sísmico mais movimentado no Pará ocorreu na década de 60, em Belém, e que chegou a causar pânico entre a população, tendo ocorrido de madrugada sem, entretanto, causar danos maiores.

A maioria dos casos decorre de pressões geológicas movimentando pequenas fraturas na crosta terrestre, informa a USP, acrescentando que os casos de gravidade vão acima dos 6 graus na escala Richter.

Imagem: Divulgação