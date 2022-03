Canaã dos Carajás: UFPA divulga resultado da homologação das inscrições do mestrado em docência￼

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas da Universidade Federal do Pará (UFPA), divulgou o resultado da homologação das inscrições para o processo seletivo para o curso de Mestrado Profissional em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas, com turma em Canaã dos Carajás. O resultado está disponível desde a última quinta-feira (3).

Segundo o edital, o processo disponibiliza 20 vagas, 10 para professores de ciências e 10 para professores de matemática. 80% das vagas são destinadas aos servidores da Secretaria Municipal de Educação de Canaã e 20% das vagas aos candidatos de outras instituições de ensino. A ação é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Polo Educacional de Canaã.

A seleção conta com 3 fases: prova escrita, arguição virtual e, finalmente, a pontuação do currículo Lattes. O edital também contempla destinação de cotas para negros e pardos autodeclarados e vagas supranumerárias para populações tradicionais (quilombolas e/ou indígenas) e Pessoas com Deficiência – CD.

Veja o resultado da homologação.

Resultado