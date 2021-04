Canaã dos Carajás vai ampliar número de escolas em tempo integral

A Prefeitura de Canaã dos Carajás vai ampliar o número de escolas em tempo integral. Gestores e coordenadores da educação municipal participam de uma capacitação técnica, pela empresa Controller, a fim de implementar o atendimento integral em mais escolas da rede pública do município.

Atualmente, o município tem apenas uma unidade escolar em regime integral, desde 2019. A proposta de ampliação visa atender a uma das metas do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei Número 679/2015.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a expectativa é que logo após o retorno às aulas presenciais, as unidades NEI Maria dos Milagres, no Residencial Canaã; Sebastião Agripino, no Novo Horizonte; e as escolas Carlos Henrique e Juscelino Kubitschek, na zona rural, sejam transformadas em regime integral.

Por Dayse Gomes

Fonte: Blog Zé Dudu