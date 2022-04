Canaã dos Carajás vai ganhar praça integrada a lago e área verde

Na terça-feira (5), foi assinada a ordem de serviço que autoriza o início das obras de construção da praça no bairro Vale da Bênção, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. Segundo a prefeita Josemira Gadelha, “o local será o novo cartão postal da cidade”.

A novidade é que a parça será integrada a uma área verde de mais de 4.000 m² e a um lago de 990 m². O evento de lançamento da obra será realizado logo mais, às 17h, no centro do bairro.

Em uma área de mais de 10,3 mil metros quadrados, a praça vai contar com playground, academia ao ar livre, pista para caminhada, estacionamento e espaços de convivência. O valor da obra é de R$ 2,8 milhões.

Segundo a arquiteta Rayanne Lima, que projetou o espaço, a ideia foi harmonizar a praça com a bela área verde existente, proporcionando aos cidadãos ambientes confortáveis que não abrem mão da beleza. “Como inspiração para o projeto, foi pensado no Jardim do Éden. Na Bíblia, o Éden não era somente o nome do lugar onde Adão e Eva viveram, mas um local de encontro, onde o céu e a terra se tocavam e Deus se encontrava com suas criaturas. Uma área que antes não tinha uso, se transformará em uma linda praça, com jardins, lago e uma área de preservação”, afirmou.

Segundo o engenheiro florestal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Maikon Durães, a área verde do bairro tem sido revitalizada pelo órgão há três anos e possui grande potencial hídrico. Após a conclusão da obra, serão plantadas novas espécies arbóreas. A ideia é que a área verde funcione como o Bosque Gonzaguinha, sendo cercada e protegida, com horários para visitação e caminhada entre a vegetação.

Serviço:

Assinatura da Ordem de Serviço para construção da Praça do Vale da Bênção

Data: 05/04

Horário: 17h

Local: Centro do Vale Bênção

Fonte: Portal Debate/Divulgação