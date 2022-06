Canaã dos Carajás vence duas categorias em prêmio do Ministério de Minas e Energia

A cidade de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, faturou o 1º lugar em duas categorias do Prêmio Municípios Mineradores 2022, realizado pelo Ministério de Minas e Energia, em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

A premiação contou com a presença dos ministros de Minas e Energia, e de Meio Ambiente, Adolfo Sachsida e Joaquim Álvaro Pereira Leite, além do presidente do Ibram, o diretor-presidente do Ibram, Raul Jugmann.

O município foi o vencedor nos quesitos saúde e infraestrutura, e também foi finalista no quesito desenvolvimento econômico. O evento de premiação ocorreu na tarde desta terça-feira (07), em Brasília, e a prefeita Josemira Gadelha esteve presente para receber o reconhecimento, acompanhada do secretário de finanças, Alciro Moraes, e assessor de comunicação, Jefferson Almeida.

“Eu dedico esse prêmio de forma especial à toda a equipe de saúde que se dedicou, se desdobrou na linha de frente da pandemia, e também à toda a equipe de governo e população de Canaã dos Carajás, que faz uma gestão participativa, para transformar Canaã em referência em qualidade de vida”, destacou a prefeita, ao discursar.

As cidades vencedoras nas diferentes categorias: Saúde – Canaã dos Carajás (PA); Educação – Alto Horizonte (GO); Proteção Social – São Gonçalo do Rio Abaixo (MG); Meio Ambiente – São Gonçalo do Rio Abaixo (MG); Infraestrutura – Canaã dos Carajás (PA); Gestão pública – Itabira (MG); Crescimento Econômico – Catas Altas (MG); Finanças públicas – Ouvidor (GO).

Sobre a premiação

Foram 24 municípios finalistas e oito premiados nas categorias saúde, educação, proteção social, infraestrutura, meio ambiente, gestão, finanças públicas e desenvolvimento econômico. Os vencedores receberam um troféu e um selo de reconhecimento de qualidade de governança pública em municípios que contam com atividades de mineração.

Participaram da premiação os municípios com índices de arrecadação do imposto pago pela atividade de mineração, a Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), iguais ou maiores a 5% da sua receita em 2021.

Fonte: Portal Debate, com PMCC/Ascom