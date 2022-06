Canaã: Governador Helder faz entrega da Usina da Paz neste sábado (04)

A Usina da Paz Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado, está quase pronta e será entregue no próximo sábado (04) pelo governador do Estado, Helder Barbalho. Este será o sexto complexo multifuncional integrado ao programa Territórios Pela Paz (TerPaz), existente no estado, e o segundo na região sudeste do Pará.

Os moradores terão acesso a mais de 80 serviços gratuitos, como atendimento médico e odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, cursos, capacitação técnica e profissionalizante, campo de futebol, uma quadra de areia, um espaço para dojô e atividades culturais, piscina, salas de audiovisual e inclusão digital, além de eventos e encontros da comunidade.

“Estamos realizando os últimos ajustes da UsiPaz Canaã dos Carajás, que está instalada muito próximo de duas grandes comunidades, o Vale da Benção e o Vale do Sossego, que têm um grau de carência muito grande, além de problemas de criminalidade, alto índice de adensamento habitacional e o IDH muito baixo, portanto, uma área que anseia novas oportunidades e que agora será beneficiada e transformada pelo governo do Estado, por meio das Usinas da Paz”, declarou Ricardo Balestreri, titular da Secretaria Estratégica de Articulação da cidadania (Seac), órgão responsável por administrar o programa TerPaz, ao qual as UsiPaz estão inseridas.

A primeira UsiPaz foi entregue a Icuí-Guajará, em Ananindeua, em outubro de 2021. Em seguida, a UsiPaz Cabanagem, em Belém; a Nova União, em Marituba; a do Bengui, também na capital paraense; e a mais recente, a Usina da Paz Parauapebas. Juntas, elas já somam mais de 300 mil atendimentos, de acordo com a Câmara Técnica Intersetorial da Seac.

A expectativa do governo é reduzir a violência no município e promover a transformação social, por meio de ações integradas de cidadania, saúde, segurança, qualificação profissional, esporte e lazer. As inscrições para cursos e atividades esportivas serão feitas gradualmente e divulgadas nas redes sociais da Usina da Paz. Para realizar a inscrição, o morador precisa ir presencialmente à recepção da UsiPaz, com original e cópia dos documentos como RG, CPF e comprovante de residência.

Fonte: Blog Zé Dudu