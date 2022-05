Canaã: Iniciativa da Fundação Vale acompanha negócios de apicultura e coleta seletiva

A participação no Programa Apoio à Geração e Incremento da Renda (AGIR) da S11D, iniciativa da Fundação Vale desenvolvida em parceria com a Mandú Inovação Social, possibilitou a estruturação do negócio que hoje garante trabalho e renda para 31 famílias da AACC – Associação dos Apicultores de Canaã dos Carajás.

“Eu comecei a trabalhar com abelhas desde criança e não sabia que isso iria virar um negócio. Vendo esse produtor chegar na mesa do consumidor em Canaã dos Carajás, Parauapebas e ver ele chegar até o Rio de Janeiro, pra gente é de grande importância”. Essa frase pode resumir o que os últimos anos significaram para Luiz Rodrigues, mais conhecido como “Luiz do Mel” e para AACC.

Outro empreendimento que também fez parte do programa é a Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Descartados, Recicláveis do Município de Canaã Dos Carajás (Coolettar). Liderados por Valéria Pereira da Silva, os 22 cooperados hoje realizam coleta seletiva no município, inclusive com contrato estabelecido com a gestão municipal.

Na quarta-feira, 27, um evento reuniu os cooperados, representantes da Vale e da Fundação Vale, Agência Canaã e da Mandú Inovação Social, marcando o encerramento desta edição do Programa AGIR.

“No início do Programa, ainda em 2016, os dois coletivos se mostraram como negócios de grande potencial para dinamizar a economia local e, consequentemente, promover o desenvolvimento territorial. Eles receberam assessoria na área de gestão, processo produtivo, acesso a mercados, além de orientação técnica especializada e capital semente para investimento no negócio”, explica o gerente do Território Norte da Fundação Vale, Marcus Finco.

O AGIR é um programa estruturante da Fundação Vale que busca, sobretudo, a inclusão produtiva dos participantes. O Programa deixa resultados tangíveis e perenes e nesta edição, em Canaã dos Carajás, alcançou resultados excelentes.

Os negócios

A trajetória da Coolettar traz o empenho e a dedicação dos cooperados que firmaram presença no GT de Resíduos Sólidos de Canaã dos Carajás e contribuíram para o estabelecimento da coleta seletiva obrigatória nos órgãos públicos do município. Hoje, além da atividade de coleta, a Coolettar tem um contrato de prestação de serviços com a prefeitura de Canaã. Uma conquista da cooperativa!

A presidente da Coolettar, Valéria Pereira da Silva, destaca a o importância do programa. “O AGIR transformou minha vida de forma muito positiva e me fez ver o mundo dos catadores de outra forma. Hoje tenho esperança das pessoas reconhecerem o trabalho que a gente faz, que é um trabalho como outro qualquer”, ressalta.

“O AGIR-S11D é legado para duas importantes cadeias produtivas do território. No eixo urbano, a coleta seletiva feita pela Coolettar como uma cooperativa já consolidada e, por outro lado, a AACC, com seu entreposto, o mel, que tem agora a capacidade de estimular novos agricultores a entrarem na cadeia apícola, com a garantia da facilidade do escoamento de sua produção”, explica o presidente da Mandú Inovação Social, Felipe Bannitz.

O Programa de Apoio à Geração e Incremento de Renda (AGIR) é uma iniciativa da Fundação Vale que busca desenvolver associações, cooperativas e grupos produtivos formais ou informais, por meio do investimento direto em infraestrutura produtiva e equipamentos, treinamento, assessoria técnica, formalização e comercialização.

