Canaã iniciou cadastramento para eleições do Conselho Municipal de Assistência Social

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) deu início nesta segunda-feira (07), a abertura do cadastramento para as eleições dos representantes da Sociedade Civil no conselho. Para pleitear inscrição a candidato ou eleitor, os representantes dos segmentos deverão ser maiores de 18 anos.

As eleições do CMAS de Canaã dos Carajás escolherá representantes da Sociedade Civil para o Biênio 2022-2024. O cadastro dos candidatos e eleitores poderá ser realizado na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Secretaria-Executiva do CMAS, até o dia 07 de março de 2022.

São cinco vagas oferecidas para representantes titulares, com seus respectivos suplentes, distribuídas entre cada segmento. A divulgação do resultado preliminar das inscrições deferidas está previsto para o dia 09 de março e a realização da Assembleia de Eleição deverá acontecer no dia 16 de março.

O Conselho Municipal de Assistência Social é um órgão formado por representantes da sociedade que tem como objetivo discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação dos serviços destinados ao segmento junto ao município.

Confira o edital publicado no Diário Oficial da Famep:

Fonte: Blog Zé Dudu