Canaã: Mais da metade dos Microempreendedores Individuais precisam regularizar dívidas

O prazo para regularização das dívidas dos Microempreendedores Individuais (MEI) encerra nesta quarta-feira (30). Os débitos que estiverem em aberto no mês de outubro de 2021 serão inscritos na Dívida Ativa da União.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) está disponível para auxiliar os MEIs na verificação das pendências para que eles as solucionem. O interessado pode procurar a Sala do Empreendedor, no piso superior da Feira do Produtor, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Segundo a receita, contribuintes que possuam débitos da competência 2016 e que não tenham parcelado neste ano terão suas dívidas enviadas à Procuradoria. MEIs que possuam apenas dívidas de 2017 ou posteriores, ou tenham parcelado em 2021, não terão seus débitos enviados neste momento.

Mais de 60% dos Microempreendedores Individuais (MEIs) de Canaã dos Carajás estão em débito. Os dados constam de um levantamento da Receita Federal, relativo aos optantes do MEI até junho desse ano. Canaã tinha, nesse mês, 2.385 optantes pela modalidade.

Fonte: Blog Zé Dudu