Canaã: Poço artesiano beneficia 350 famílias na zona rural

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Canaã dos Carajás entregou à comunidade da Vila dos Imigrantes, na zona rural, um poço artesiano. A obra vai beneficiar cerca de 350 famílias da região. Com 100 metros de profundidade, o poço pode abastecer um reservatório de 15 mil litros d’água, garantindo a distribuição de água potável para 422 lotes.

A solenidade de entrega teve a presença do diretor do Saae João Nunes, do vice-prefeito e secretário de obras Zito Augusto e da prefeita Josemira Gadelha. “Me sinto honrada em poder estar aqui e presenciar um momento tão importante da comunidade que é a disponibilização do recurso essencial que é a água. Com certeza, vamos colher frutos dessa investida”, disse a prefeita.

Segundo o diretor do Saae, João Nunes, a água potável está garantida. “Já existem famílias que estão usando a água, se cadastrando no órgão. Ficamos muito felizes em levar água de qualidade à zona rural do município”, ressaltou o diretor.

O poço artesiano tem seis polegadas de diâmetro, 100 metros de profundidade e vazão de 15m³/h, no qual irá alimentar um reservatório metálico tipo taça com capacidade de 15 Mil litros. As redes de implantação tiveram uma extensão geral de 5.312 metros, garantindo a distribuição de água para 422 lotes.

Por Dayse Gomes

Fonte: Blog Zé Dudu