Canaã: Torneio de Sinuca reúne mais de 140 jogadores em busca de R$ 4,5 mil em prêmios

Mais de 140 jogadores participaram do 2º Torneio de Sinuca realizado pela Prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Fundação de Cultura Esporte e Lazer (Funcel). O evento foi realizado na Praça do Papai Noel neste fim de semana. No ginásio, os competidores duelaram pelo título de melhor jogador de sinuca em Canaã e também por prêmios em dinheiro.

A prefeita de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha, esteve presente no evento e falou sobre a importância do torneio. “Esse é o momento de algo muito maior: a sociabilidade das pessoas. É um momento de descontratação, que as pessoas estão alegres, conversando e batendo papo entre amigos. Queremos sempre valorizar o esporte e o lazer na nossa cidade.”

Quem participou, aprovou a iniciativa do governo municipal. “A gente, aqui em Canaã, tava precisando desse evento, porque a gente não tem eventos assim um em cima do outro. Agradecer a Prefeitura Municipal de Canaã e a Funcel por esse evento maravilhoso” afirmou o competidor Jailton Sales.

Raidor Pereira, diretor de esportes do município, falou sobre as razões para se realizar o torneio. “A gente tem visto a necessidade do bilhar pela situação que a gente via nos bares. O pessoa fazia os torneios em bares e a gente, pela Funcel, viu a necessidade de fazer esse torneio e beneficiar a população com algo mais organizado, mais grandioso e o resultado é positivo.”

Os três primeiros colocados foram os competidores Belém, Valney e Grifa Borges, que ganharam, respectivamente, R$ 2500,00, R$ 1250,00 e R$ 750,00.

Fonte: Blog Zé Dudu