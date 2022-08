Canaã: Vigilância de Zoonoses abre cadastro para castração de animais

A Unidade de Vigilância de Zoonoses de Canaã dos Carajás já está com inscrições abertas para o agendamento de cirurgias de castrações gratuitas de animais domésticos. Donos de pets devem comparecer à unidade, localizada na Avenida Mogno, no bairro Cidade Nova 1, com RG, CPF e comprovante de residência em mãos.

Janaína Cheab, Médica Veterinária responsável pelos atendimentos na unidade, ressalta a importância da castração no controle dos animais. “A castração reduz o número de prenhezes indesejadas nas fêmeas, com isso, vai reduzir o número de filhotes abandonados, reduzindo assim também o número de animais atropelados”.

A nova Unidade de Vigilância de Zoonoses foi inaugurada em fevereiro deste ano e conta com amplo espaço para atender melhor a população. O prédio está localizado em uma área de mais de 1000 metros quadrados. Além de animais domésticos, a unidade conta com estrutura para receber animais de grande porte, como cavalos, por exemplo. A unidade é responsável pelo controle e prevenção das doenças infecciosas naturalmente transmissíveis de animais para seres humanos.

Fonte: Blog Zé Dudu