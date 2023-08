Canais de atendimento da Equatorial Pará: assistente virtual realiza triagem de ocorrências pelo WhatsApp

Disponível no aplicativo WhatsApp, a assistente Clara envia mensagens aos clientes durante o atendimento para agilizar resolução.

Um dos principais canais de atendimento da Equatorial Pará para o registro de falta de energia é a assistente virtual Clara, que fica disponível, 24 horas, no WhatsApp, pelo número (91) 3217-8200. Durante o atendimento, o cliente deve informar CPF, CNPJ ou o número da unidade consumidora que deseja assistência e, para ter uma melhor experiência, é importante responder às perguntas que ela faz durante a conversa.

Toda ocorrência passa por uma triagem que é feita a partir das respostas do cliente. Por exemplo, em ocorrências individuais, depois de uma hora do início do atendimento, a assistente virtual envia uma mensagem para verificar se o fornecimento já foi normalizado. O objetivo é concluir a solicitação se estiver normal.

Vale destacar que em algumas faltas de energia, a distribuidora consegue recompor o sistema remotamente, sem precisar enviar equipe ao local. Com isso, ao responder à pergunta, o cliente finaliza a ocorrência e pode otimizar o trabalho das equipes em campo.

Já nas ocorrências coletivas a assistente virtual Clara pode mandar uma mensagem para dois vizinhos do cliente que abriu a ocorrência para saber se eles também estão com falta de energia. A intenção é somar as ocorrências ao chamado do vizinho para que o sistema identifique uma falta de energia coletiva e as equipes priorizem o atendimento no local.

De acordo com Marcelo Costa, gerente do Centro de Operações da Equatorial Pará, muitos clientes abrem o chamado de falta de energia, mas acabam não respondendo às perguntas da Clara. Com as respostas, o atendimento poderia ficar mais ágil e direcionado.

“A assistente é intuitiva e está ampliando, gradativamente, a quantidade de serviços oferecidos. É fundamental que o cliente compreenda que podemos contatá-lo por meio da Clara para realizar uma investigação sobre a qualidade do fornecimento de energia”, comenta Marcelo.

Além de abrir chamado sobre falta de energia, a Clara também oferece aos clientes outros serviços no ambiente digital como segunda via de conta, emissão do código para pagamento, consulta de débitos e cadastro de tarifa social baixa renda (para clientes com número do NIS atualizado).

Outros canais

O cliente também pode abrir chamados de falta de energia por outros canais da distribuidora, como o aplicativo do Equatorial, disponível tanto para o sistema android quanto o IOS, além da central de atendimentos, pelo número 0800 091 0196, com ligação gratuita para todo o Pará a qualquer dia e hora da semana.

Foto: Divulgação