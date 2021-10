Canal de TV da Jovem Pan estreia com 2 entrevistas com Bolsonaro

Com seu canal já oficialmente no ar pela TV paga a partir desta quarta-feira (27), a Jovem Pan terá a presença intensa do presidente Jair Bolsonaro ao longo do primeiro dia da emissora Jovem Pan News. O chefe do Executivo participará de entrevistas ao vivo tanto no Jornal da Manhã, no início do dia, quanto no Pânico, no fim da noite.

Com apresentação de Thiago Uberreich e de Adriana Reid, o Jornal da Manhã deve centrar a entrevista na pandemia, no aumento dos preços dos combustíveis e nas projeções de Bolsonaro para as eleições presidenciais de 2022. Já no Pânico, sob o comando de Emílio Surita, o presidente fará uma entrada ao vivo para conversar com o apresentador.

O canal Jovem Pan News estará disponível na frequência 581 do Vivo Play (plataforma de TV por assinatura da Vivo), 576 da SKY e no aplicativo de streaming DIRECTV GO e na Oi Play até o final deste mês. Nascida no rádio, a Jovem Pan tem quase 80 anos e já vem se preparando para a tela há pelo menos três anos, quando ampliou seus estúdios no edifício onde está instalada.

A GRADE DA NOVA EMISSORA

A grade de programação contará com programas já consagrados na rede de comunicação, além de trazer também novos formatos, tudo viabilizado com a construção de dois estúdios montados especialmente para a TV, aumentando a capacidade do grupo para seis estúdios.

Logo no início da manhã, às 6h, a grade terá o já tradicional programa jornalístico Jornal da Manhã, que mantém umas das maiores audiências da programação diária do grupo. Também estarão na grade os populares Os Pingos Nos Is, Três em Um e Direto ao Ponto, além de programas de entretenimento como Morning Show, Pânico e Mulheres Positivas.

As novidades, por sua vez, ficam com as estreias do Headline News, um jornal de hora em hora com as principais notícias do momento, e do noturno Jornal da Jovem Pan, que trará reportagens e análises aprofundadas sobre os assuntos importantes do dia, das 21h30 às 23h.

Fonte: Pleno News