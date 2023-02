Câncer de mama é um dos mais comuns em tratamento no Hospital do Baixo Amazonas

A dona Maria Isaurina Campos, de 55 anos, começou a luta contra o câncer há cerca de seis meses. Em julho do ano passado, a dona de casa descobriu o tumor, após sentir um caroço próximo à mama direita, na região da axila, enquanto fazia uma tarefa doméstica.

Ela fez uma cirurgia em uma clínica particular para a retirada do tumor e em setembro de 2022 iniciou o atendimento no Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará.

“Foi Deus mesmo, né? Identifiquei o nódulo e fui fazendo todos os exames. Descobrimos que era um dos tipos mais agressivos de tumor e além da retirada dele, precisei começar as sessões de quimioterapia aqui no Regional”, conta Maria Isaurina.

A paciente já realizou cinco sessões de quimioterapia, além das consultas médicas, exames e todo o acompanhamento da equipe multidisciplinar do HRBA. Para ela, o atendimento de excelência que recebe de todos os profissionais da unidade é um grande combustível para a sequência do tratamento e a cura do câncer.

“Desde a hora que eu chego lá na frente, já sou recebida com um sorriso no rosto, com um bom dia, boa tarde. Aqui dentro também, sou sempre muito bem assistida. Comecei as quimioterapias com menos de 30 dias depois da cirurgia. Sou muito grata a todos os colaboradores do hospital”, destaca a usuária Maria Isaurina.

O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum nos atendimentos do Hospital Regional de Santarém. Em 2022, pacientes com este tipo da doença representaram 58%, seguidos pelo câncer de próstata (19%) e de colo de útero (5%) – leucemia mieloide, câncer de estômago e leucemia linfóide aguda (LLA) também aparecem como tipos mais incidentes, mas com menor porcentagem.

Já os dados atualizados do HRBA no Registro Hospitalar de Câncer, centro de coleta e análise de informações que obedece às diretrizes do Instituto Nacional do Câncer (Inca), são referentes ao ano de 2020. O Câncer de Mama também aparece como predominante, com pouco mais de 25% dos casos em tratamento. Mas o câncer de colo uterino vem logo em sequência, com 17,29% e depois o câncer de próstata, com 12,4%.

“A estatística do RHC é de 2020 porque fazemos toda a revisão dos prontuários, das análises hispatológicas, e por isso é a oficial. E o que podemos perceber é que a nossa realidade segue o cenário nacional. Quando falamos em pacientes homens, a maioria dos casos é de câncer de próstata. E nas mulheres, o de mama e o de colo de útero, sendo que nos últimos três anos o câncer de mama se tornou o mais incidente, assim como na média nacional. Por isso, realizamos tantas campanhas e ações, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, para tentar conscientizar a sociedade sobre a importância dos exames e do diagnóstico precoce dessas doenças”, explicou o diretor clínico e responsável pelo setor de oncologia, Marcos Fortes.

Dados nacionais – Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Brasil deve registrar 704 mil casos novos de câncer para cada ano entre 2023 e 2025, um aumento de quase 13% em relação às estimativas do triênio anterior (2020-2022), que apontavam 625 mil casos novos a cada ano.

Nacionalmente, o tumor maligno mais comum é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%).

Referência – O Hospital Regional do Baixo Amazonas é habilitado como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), oferecendo assistência geral, especializada e integral ao paciente com câncer, atuando no diagnóstico e tratamento dele. Referência em oncologia para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios do oeste do Pará, a unidade oferta consultas, cirurgias e sessões de quimio e radioterapias.

No ano passado, foram realizados mais de 37 mil (37.331) atendimentos oncológicos e foram identificados 992 novos casos da doença.

“Termos um hospital prestando esse atendimento de excelência aos pacientes da oncologia de todo o oeste do Pará é muito importante. O HRBA é um hospital chave para a nossa missão, que é levar saúde de qualidade a todos os paraenses. A unidade garante que os moradores destes municípios possam identificar, tratar e se curar do câncer, recebendo uma assistência de qualidade”, destacou o secretário de saúde do Pará, Rômulo Rodovalho.

Dinâmica – Em alusão ao Dia Mundial do Câncer, os profissionais do setor de oncologia do Regional de Santarém realizaram, na sexta-feira (3), uma programação com pacientes, acompanhantes e colaboradores.

Uma palestra com informações sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento da doença foi ministrada aos presentes, na entrada principal da unidade. Depois, uma atividade foi realizada na qual os participantes eram sorteados para ler afirmações sobre o assunto e julgar se eram verdadeiras ou falsas.

“Esse momento foi muito importante porque além de cuidar dos pacientes com câncer, temos o objetivo de disseminar esse tipo de informação aos nossos outros usuários e aos próprios funcionários. Queremos atender a todos que nos procuram, mas também queremos que as pessoas sejam mais conscientes e se previnam, que cuidem mais da saúde. Além do atendimento em saúde de excelência, prezamos pela humanização do serviço”, afirmou o diretor geral da unidade, Eder Lúcio de Souza.

SERVIÇO

Localizado no Oeste do Pará, o HRBA é referência em média e alta complexidade e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Ela funciona na avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.

Texto da Ascom HRBA

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascim HRBA