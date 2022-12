Câncer de pele é tema importante para tirar dúvidas sobre a doença

Em Santarém, no oeste do Pará, o Hospital Regional do Baixo Amazonas, promoveu uma palestra educativa para pacientes, acompanhes e demais usuários da unidade, com o tema prevenção ao câncer de pele, em alusão à campanha de conscientização “Dezembro Laranja”.

Além dos colaboradores levarem informações aos presentes, também realizaram dinâmica, nas quais os participantes respondiam perguntas acerca do que foi abordado na palestra, quem acertava as questões, levava um brinde para casa. “O evento é para alertar toda a população e também os pacientes, que já se tratam aqui no ambulatório da oncologia. A gente precisa falar sobre isso para que eles também repassem aos familiares e amigos sobre a importância de se prevenir”, explicou a enfermeira Carla Sousa, que trabalha no setor de radioterapia do HRBA.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele é o tipo mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Ele se caracteriza pelo desenvolvimento anormal das células da pele, que se desenvolvem rapidamente até formarem um tumor. Histórico da doença na família, ter pele e olhos claros, cabelos ruivos ou loiros e exposição frequente e prolongada ao sol são os principais fatores de risco.

Dicas de prevenção

Entre as principais medidas que podem ajudar na prevenção de doença, estão a utilização de itens de proteção como:

Chapéus

Bonés

Óculos escuros

Camisas de manga longa e calças compridas em momentos de exposição ao sol.

Outra dica também importante, é evitar a exposição prolongada entre 10h da manhã e 4 horas da tarde. O uso frequente de protetor solar é fundamental. “Como estamos em uma região muito quente, precisamos falar da proteção, sobretudo com o filtro solar. Temos que alertar a população. Em 90% dos casos, o câncer de pele tem cura. Então é muito importante falar sobre as formas de prevenção e de identificação precoce da doença”, concluiu a enfermeira Carla.

O hospital também oferta exames como Mamografia, Ultrassonografia e Ressonância Magnética. Em 11 meses, o HRBA identificou 876 novos casos de câncer em pacientes atendidos na unidade e iniciou o tratamento deles, prezando pela humanização e excelência na assistência.

O HRBA pertence ao Governo do Pará e é gerenciado pelo Instituto Social Mais Saúde. A unidade é referência no atendimento oncológico para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios da região oeste do Pará. Só neste ano de 2022, até o mês de novembro, o HRBA já realizou 34 mil atendimentos a pacientes oncológicos, entre consultas, cirurgias e sessões de quimioterapia e radioterapia.

Foto Reprodução: Adobe