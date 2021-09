Candidata de Parauapebas é eleita Miss Brasil Globo 2021

Aeny Borges Silva foi eleita neste sábado (18), em concurso realizado em Brasília (DF). Ela será recepcionada em Parauapebas na tarde deste domingo (19), e representará o Brasil no Concurso Miss Globo Internacional, que será realizado na Albânia

Após disputa com várias candidatas, a bela candidata de Parauapebas, Aeny Borges Silva, de 22 anos, foi eleita Miss Brasil Globo 2021. O concurso foi realizado neste sábado (18), por Danilo D’Avila Eventos de Beleza, em Brasília (DF).

Ela agora vai representar o Brasil no concurso Miss Globo Internacional, que será realizado na Albânia, no continente europeu. Aeny Borges é assessorada e faz parte da agência de modelos de Rayta Solaris, que tem vasta experiência em concurso de moda e beleza.

Natural de Altamira, no sudoeste do Pará, mas vivendo em Parauapebas desde os seis meses de vida, Aeny recebeu a faixa e a coroa das mãos do embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben.

No seu retorno a Parauapebas, na tarde deste domingo (16), Aeny será recepcionada no aeroporto de Carajás, com uma calorosa festa organizada por seus pais. A jovem, aliás, recebe todo o incentivo do pai, Ananis Borges, conhecido como “Cavanhaque”, para participar de eventos de beleza e moda.

Segundo Aeny, esse incentivo, ela sempre foi conhecida como a filha do “Cavanhaque”. “Todos me conhecem como a filha do Cavanhaque e lembram de mim por ser muito alta e magra. Meu primeiro concurso de beleza foi quando eu tinha seis anos de idade, na escola mesmo, e de lá fui participando de seleções de olheiros que vinham de São Paulo procurar novas modelos,” detalha.

Na disputa nacional, ela usou um traje de gala tendo como tema a “A Rainha dos Minérios”, em homenagem ao Pará e à cidade de Parauapebas, conhecida como a Capital do Minério. O concurso Miss Brasil Globo se tornou famoso e bastante concorrido nos últimos anos.

As candidatas passam por várias etapas até chegarem à grande final, sendo selecionadas em desfiles municipais e estaduais, para representar seus estados na disputa nacional, com os 26 estados e o Distrito Federal.

O organizador do evento nacional, Danilo D’Avila, fala da evolução do concurso. “Antigamente, a Miss Brasil participava de um ou no máximo três eventos no mundo. Hoje em dia, a Miss Brasil eleita pela organização poderá participar de vários eventos, bem como as demais candidatas que venham a se destacar nos concursos no decorrer do ano. Ou seja, uma miss pode até passar o ano representando o país pelo mundo,” explica.

O Miss Brasil Globo é um concurso de beleza feminino realizado anualmente na capital do país. O evento visa eleger, entre as enviadas de cada estado, uma que represente a beleza da mulher brasileira e que possa disputar o título de mulher mais bela do planeta no Miss Globo Internacional, concorrendo com representantes de diversos países. O certame internacional foi criado em 1988, com participação do Brasil a partir de 1994.

