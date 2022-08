Candidato, Joel Santana publica vídeo de campanha em inglês

Afastado dos gramados desde 2017, o técnico de futebol Joel Santana se candidatou a deputado federal pelo PROS do Rio de Janeiro, resgatando um meme antigo. Em seu primeiro vídeo de campanha, o técnico usou termos equivocados em inglês, como fez durante entrevista na Copa das Federações em 2009, quando comandava a seleção da África do Sul.

Na gravação, Joel mistura termos em inglês com português. Na legenda, as palavras são escritas de forma errada propositalmente, da forma como são pronunciadas, como “brinqueichon” (o que seria “brincadeira”).

– Já viu minha proposta para deputado federal? Não? You tá the brinqueichon uite me, bicho? Entre no site e confira a nossa proposta de job. Anda logo que o deadline is short – diz Joel Santana no vídeo.

Entre suas propostas, Joel promete “trazer mais educação, esporte e trabalho para a família brasileira”.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/Vídeo redes sociais