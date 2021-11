Candidato morre durante teste físico do concurso da PM no Pará

Um homem morreu nesta quinta-feira (4) durante o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público da Polícia Militar, em Belém. Aelton Guimarães Braga Silva tinha 20 anos e passou mal após concluir a prova.

De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), o candidato chegou a receber os primeiros socorros ainda no local do teste e em seguida foi encaminhado, ainda consciente, para o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti. Aelton faleceu logo após dar entrada na unidade de saúde.

A Seplad informou que a execução do TAF é de responsabilidade da empresa organizadora do concurso público. A secretaria divulgou, por meio de nota, que se solidariza com os familiares e amigos do candidato.

Fonte: g1 Pará — Belém