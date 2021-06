Candidatos a astronautas na Europa podem se inscrever até sexta-feira

O prazo de apresentação de candidaturas a vagas para novos astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA) termina na próxima sexta-feira (18). As inscrições foram abertas em 31 de março

Estão abertas vagas para quatro a seis astronautas permanentes e para 20 de reserva, incluindo pela primeira vez um astronauta com alguma deficiência física.

Desde 2008 que a ESA não recrutava astronautas. Agora, a agência considera futuras missões à Lua ou mesmo a Marte e quer aumentar o número de mulheres no espaço.

O processo de seleção dos candidatos, que ocorre em várias etapas e inclui testes técnicos, cognitivos, de coordenação motora e de personalidade, exercícios individuais e em grupo, provas médicas e entrevistas, só deverá ficar concluído em outubro de 2022.

Para concorrer, um candidato tem de reunir diversos requisitos mínimos, como ser cidadão de um dos Estados-membros ou Estados-associados da ESA, ter pelo menos um mestrado e experiência profissional de três anos nas áreas das ciências naturais, medicina, engenharia, matemática ou ciências computacionais, ser fluente em inglês e conhecer outras línguas não nativas.

O candidato deve ter ainda forte motivação, capacidade de enfrentar horários irregulares de trabalho, frequentes viagens e longas ausências de casa, da família e da vida social habitual, ter calma sob pressão, vontade de participar em experiências científicas e flexibilidade para trabalhar em um local diferente (dentro e fora da Europa).

Pessoas com algum grau de deficiência física podem ser admitidas, com uma altura inferior a 1,30 metro, uma ou duas próteses abaixo do joelho ou ao nível do tornozelo e dismetria (diferença de comprimento entre pernas).

Por último, e não menos importante, é necessário submeter uma carta de motivação, um currículo em inglês e um certificado médico europeu emitido por um examinador médico da aviação, o equivalente ao que é exigido a um piloto de um voo particular. Na impossibilidade do envio em tempo útil do certificado, a ESA aceita provisoriamente uma cópia do relatório médico.

Para os candidatos que usam, por exemplo, uma prótese nos membros inferiores, o certificado exigido é substituído por uma declaração médica de que, se não fosse pela deficiência de que são portadores, eles estariam em conformidade com os requisitos médicos pedidos a um piloto privado.

No recrutamento anterior, que começou em 2008 e terminou em 2009, a ESA selecionou seis astronautas, incluindo uma mulher, a italiana Samantha Cristoforetti, a primeira pessoa a fazer um café expresso na Estação Espacial Internacional (EEI), na órbita da Terra, e que em 2022 se tornará a primeira mulher europeia a comandar a Estação Espacial Internacional.

A esse recrutamento apresentaram-se 8.413 candidatos.

Atualmente, o corpo ativo de astronautas da ESA é formado por sete pessoas – da Itália (2), Alemanha (2), do Reino Unido (1), da Dinamarca (1) e França (1).

