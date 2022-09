Candidatos ao governo do Pará aceleram agenda para o final da campanha eleitoral

O Estado do Pará tem oito candidatos ao cargo de governador. Ao longo da campanha eleitoral, os candidatos apresentaram suas propostas, tiveram oportunidade de debaterem essas propostas, fizeram caminhadas, carreatas e comícios nos quais estiveram perto do eleitor buscando convencê-los de que cada um é a melhor opção de mudança. Na reta final, pois a eleição acontece no próximo domingo, dia 02, ao menos três nomes aparecem mais cotados.

São candidatos o governador Helder Barbalho, de 43 anos, que concorre à reeleição pelo MDB; o senador José da Cruz Marinho, conhecido como Zequinha Marinho, 62 anos, do PL; Adolfo Oliveira, 37 anos, do PSOL; Cleber Rabelo, 49 anos, PSTU; Dr Felipe, 37 anos, do PRTB; Leonardo Marcony Pereira, conhecido como Major Marcony, 51 anos, do SOLIDARIEDDE; Paulo Roseira, 63 anos, do AGIR; e Sofia Couto, 56 anos, do PMB.

A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, nesta matéria, apresenta os candidatos que mais se destacaram ao longo da campanha política visando a eleição do próximo domingo e que aparecem nas pesquisas de intenções de votos.

Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o governador do Pará, Helder Barbalho fala com a Imprensa.

HELDER BARBALHO

O atual governador do Pará é candidato à reeleição pelo MDB. Filho de Jader Barbalho, o governador foi ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos no governo Dilma Rousseff e ministro da Integração Nacional no governo Michel Temer. Formado em administração e pós-graduado com MBA Executivo em Gestão Pública, Helder Barbalho começou a vida política em 2002 como vereador pelo município metropolitano de Ananindeua, foi prefeito da cidade por dois mandatos e deputado estadual.

Helder tem dividido sua rotina de trabalho com a administração do Estado do Pará e com a campanha política, procurando estar em todos os pontos do Estado a fim de mostrar por que quer continuar como governador. Ele presta contas de suas atividades e diz o que irá continar fazendo, ele que, como qualquer outro governante, iniciou o mandato enfrentando os efeitos mais agudos da pandemia da covid-19.

Helder Barbalho, por causa da longa agenda de trabalhos, acabou por adoecer e não pôde comparecer ao último debate entre os candidatos ao governo do Pará patrocinado por uma emissora de televisão aberta da capital paraense. A reportagem tentou entrar em contato com sua assessoria para que ele discorresse um pouco acerca de seu programa de trabalho, no entanto, com agenda corrida, não houve resposta.

ZEQUINHA MARINHO

José da Cruz Marinho, conhecido como Zequinha Marinho, 62 anos, é formado em Pedagogia, técnico em contabilidade e pós-graduando em Administração Pública. Nascido em Araguacema (TO), Marinho é senador e candidato a governador do Pará (PA) em 2022 pelo PL. Foi deputado estadual e federal e também ocupou a cadeira de vice-governador entre 2015 e 2019, no governo de Simão Janete (PSDB).

Pastor evangélico, Marinho desponta como segundo colocado nas pesquisas de intenções de votos. À reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, o candidato disse que o futuro governador terá um grande desafio pela frente, especialmente na questão da saúde, que está precária e precisa ser refeita no mínimo 50% tanto em sua estrutura física, como tecnológica e nos serviços. Afirmou que o Pará está em 27º lugar do Ideb calculado pelo MEC. Marinho diz entender do assunto e que pretende dar ao jovem a oportunidade de encarar os desafios do futuro, pois a educação é o caminho. O candidato afirma que vai trabalhar para ampliar a segurança pública, a assistência social e investir em cultura, esporte e lazer.

No lado da infraestrutura, Zequinha Marinho destaca o modal hidroviário, defende o avanço na hidrovia do Tocantins, no derrocamento do Pedral do Lourenço, antigo anseio do povo paraense, que vai baratear o frete e integrar o sul e sudeste com o porto de Vila do Conde. A ideia é melhorar a logística do transporte rodoviário, com projeto para o complexo Norte/Nordeste, o mesmo se estendendo à zona metropolitana, que quer tirar 70% a 80% dos caminhões que trafegam pela cidade, melhorando. O Pará é um gigante rico, que precisa de mudanças, destravando a economia para que ela cresça e tire as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza.

ADOLFO OLIVEIRA

Adolfo Oliveira, candidato do PSOL, é professor universitário e atua no movimento sindical na Universidade Federal do Pará (UFPA). Nascido em Belém (PA), é formado em Geografia e em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará (Uepa). Oliveira tem pós-doutorado em Geografia pela Cardiff University, de Londres. Foi anunciado pelo PSOL como candidato a governador do Pará (PA) em 2022. Essa é a primeira vez que ele disputa uma eleição.

A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ enviou perguntas ao candidato, porém, não houve resposta até o fechamento desta reportagem.

CLEBER RABELO

Nascido em Bacuri (MA), Cleber Rabelo é operário do setor da construção civil e dirigente sindical. É militante do PSTU há quase duas décadas e em 2012, foi eleito vereador pelo minicípio de Belém (PA) pelo partido. Rabelo já disputou a prefeitura de Belém em três oportunidades, mas não obteve votos suficientes. Agora, é candidato a governador do Pará e tem feito sua campanha em Belém e Zona Metropolitana, trabalhando na panfletagem e reunindo com as categorias operárias por toda parte.

MAJOR MARCONY

Leonardo Marcony Pereira, conhecido como Major Marcony, é militar da reserva do Exército e empresário na área de segurança pública. Nascido em Belém, é filiado ao Solidariedade, partido do qual é o atual presidente no Estado do Pará. Marcony já mostrou grande conhecimento do Estado durante participação em debates e é o candidato do SOLIDARIEDADE.